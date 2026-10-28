Terme'de Şanlı Türk Bayrağı Sergisi düzenlendi
Samsun'un Terme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulunca 8. Geleneksel Şanlı Türk Bayrağı Sergisi açıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulunca 8. Geleneksel Şanlı Türk Bayrağı Sergisi açıldı.
Terme Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Gösterilerin ardından anaokulu öğrencilerinin hazırladığı Türk bayrağı temalı çalışmaların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.
Serginin açılışına Terme Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek sergiyi gezdi.
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