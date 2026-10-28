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        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Samsun'un Havza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Samsun'un Havza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Samet Serin, Garnizon Komutan Vekili Personel Üsteğmen Mustafa Demiral ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

        Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Ardından katılımcılar, Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

        Serin, öğrencilerle Atatürk Evi'ni ziyaret etmekten dolayı onur duyduklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizi emanet edeceğiz gençlerimiz ve çocuklarımıza tarihimizi ve Cumhuriyet'in ne şartlarda kurulduğunu anlatmamız çok önemli. Tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi.

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        Kutlamalar kapsamında yarın saat 09.30'da Havza Kaymakamı Samet Serin makamında tebrikleri kabul edecek, saat 10.00'da ise İlçe Stadı'nda kutlama programı yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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