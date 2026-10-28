Samsun'da 1919 metrelik bayraklı "Cumhuriyet Yürüyüşü"

Samsun'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve 1919 metrelik bayrak ile "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Samsun'da tören düzenlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Anıt Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Aziz Atatürk, bugün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle ‘Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare' şekli olarak 29 Ekim 1923'te ilan ettiğiniz Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İlk adımını, nesiller boyu iftihar edeceğimiz üzere, 19 Mayıs 1919'da, 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzda attığınız ve kahraman Türk milletimizin omuzlarında yükselen Millî Mücadelemiz, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'dan sonra tüm yurda yayılmış, 30 Ağustos 1922'de de her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlanmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Terörsüz Türkiye'nin getirdiği huzurun bereketiyle tarım, ticaret, sanayi, teknoloji, lojistik, sağlık, eğitim, spor ve turizm başta olmak üzere her alanda çok daha müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline âşık bir millet olan aziz milletimizin, zatıalinizin önderliğinde maziden atiye uzanan yolculuğunda kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti, sizin de ifade ettiğiniz üzere ilelebet payidar kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

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Konuşmanın ardından Vali Tavlı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla 1919 metrelik bayrağın taşındığı Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Onur Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet, Çiftlik (İstiklal) ve Lise Caddeleri ile 19 Mayıs Bulvarı üzerinden devam edip İstiklal Meydanı'ndaki etkinlik alanında son buldu. Gösteri ve etkinlikler, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Meydanı'nda düzenlenen konserin ardından sona erdi.