Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmanur K.’ye, F.K.'nin kullandığı 07 ACU 07 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadının bacağının kırıldığı öğrenildi. Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Akabinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.