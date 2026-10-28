Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Törene Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Şenol Kul, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Tugay Bayırtarla, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Said Küçükbursa, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Terme Askerlik Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

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