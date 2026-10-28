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        Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Terme Askerlik Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Törene Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Şenol Kul, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Tugay Bayırtarla, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Said Küçükbursa, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Programın ardından katılımcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında hazırlanan sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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