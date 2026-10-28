Samsun'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 28.10.2026 - 16:12 Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.
Hüseyinmescit Mahallesi Dikbaşı Sokak'ta Recep Köse'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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