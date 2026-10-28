Samsun'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyinmescit Mahallesi Dikbaşı Sokak'ta Recep Köse'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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