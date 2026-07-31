Samsunlu öğrenciler Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatı için Vietnam'a gitti

Samsun'da Canik Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, 14. Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatı'na (AIMO) katılmak üzere Vietnam'a gitti.



Canik BİLSEM'den yapılan açıklamaya göre, 1-5 Ağustos tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenecek olimpiyatta Türkiye'yi Kerem Tunçel, Ela Aynur Güngör, Selman Şeker ve Çınar Ege Pınar temsil edecek.



Danışman öğretmen Fatma Ağaçdiken eşliğinde Hanoi'ye giden öğrenciler, uluslararası matematik olimpiyatında derece elde etmek için mücadele edecek.



Açıklamada, öğrencilerin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlarla dönmelerinin beklendiği belirtildi.

