Samsunspor, hazırlık maçında yarın Belçika ekibi KVC Westerlo ile karşılaşacak
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın Belçika ekibi KVC Westerlo ile hazırlık maçı yapacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın Belçika ekibi KVC Westerlo ile hazırlık maçı yapacak.
Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde sezon hazırlık kampını sürdüren Samsun ekibi, yarın TSİ 19.00'de Het Kuipje Stadyumu'nda KVC Westerlo ile karşılaşacak.
Samsunspor, sezon öncesi üç hazırlık maçında birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.
Kırmızı-beyazlı takım, Yunanistan temsilcisi AEK'i 2-1 mağlup etti.
Fransa temsilcisi USL Dunkerque'e 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, Belçika ekibi RAAL La Louviere ile 0-0 berabere kaldı.
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