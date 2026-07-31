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        Samsunspor, hazırlık maçında yarın Belçika ekibi KVC Westerlo ile karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın Belçika ekibi KVC Westerlo ile hazırlık maçı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Samsunspor, hazırlık maçında yarın Belçika ekibi KVC Westerlo ile karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın Belçika ekibi KVC Westerlo ile hazırlık maçı yapacak.

        Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde sezon hazırlık kampını sürdüren Samsun ekibi, yarın TSİ 19.00'de Het Kuipje Stadyumu'nda KVC Westerlo ile karşılaşacak.

        Samsunspor, sezon öncesi üç hazırlık maçında birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.

        Kırmızı-beyazlı takım, Yunanistan temsilcisi AEK'i 2-1 mağlup etti.

        Fransa temsilcisi USL Dunkerque'e 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, Belçika ekibi RAAL La Louviere ile 0-0 berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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