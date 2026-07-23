Samsunlu özel gereksinimli sporcu yüzmede 4 madalya kazandı

Samsunlu özel gereksinimli sporcu Muhammed Emin Can Baş, Konya'da düzenlenen organizasyonda yüzmede 4 madalya kazandı.



Konya'nın Selçuklu ilçesinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca 19-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Mental - Down Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonaları'na Samsun'dan Muhammed Emin Can Baş da katıldı.



Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi yüzme kursu öğrencisi Muhammed Emin Can Baş, 800 metre serbest stilde altın madalyaya, 100, 200 ve 400 metre serbest stilde ise bronz madalyaya ulaştı.



Yüzme antrenörü Selçuk Liman, sporcunun ailesinin desteği ve fedakarlığıyla disiplinli çalışmasının karşılığını şampiyonada elde ettiği derecelerle aldığını belirterek, "Türkiye genelindeki zorlu elemeleri geçerek finallerde kürsüye çıkmak bizim için önemli bir hedefti. Şimdi milli takım elemelerine odaklanarak çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.







