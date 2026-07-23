Bafra, Alaçam ve Yakakent'te hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor
Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede denize girilmesine izin verilmediği bildirildi.
Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede denize girilmesine izin verilmediği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı saatte 26 deniz mili olduğundan muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bu ilçelerimizde bu saat itibarıyla denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.