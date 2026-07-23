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        Havza'da "Bilinçli Çocuk, Güvenli Adımlar Projesi" devam ediyor

        Havza Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından hayata geçirilen "Bilinçli Çocuk, Güvenli Adımlar Projesi" kapsamında yaz Kur'an kurslarında eğitim düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Havza'da "Bilinçli Çocuk, Güvenli Adımlar Projesi" devam ediyor

        Havza Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından hayata geçirilen "Bilinçli Çocuk, Güvenli Adımlar Projesi" kapsamında yaz Kur'an kurslarında eğitim düzenleniyor.

        Çocukların mahremiyet, dijital bağımlılık ve akran zorbalığına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Havza Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından Havza Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Kılavuz Tepe Camisi'ndeki Kur'an kursunda öğrencilere mahremiyet eğitimi verildi.

        Eğitimde psikososyal destek uzmanları tarafından çocukların yaş gruplarına uygun eğitim materyalleriyle interaktif aktiviteler gerçekleştirildi.

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, projenin yaz Kur'an kurslarının sona kadar devam edeceğini belirterek, "Eğitimlerde çocuklarımıza mahremiyet, akran zorbalığı ve dijital bağımlılık konularını yaş gruplarına uygun, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle anlatmaya çalışıyoruz. Grup çalışmaları ve interaktif aktiviteler sayesinde çocuklarımız keyifli vakit geçirirken, bir taraftan da güvenli davranışlar konusunda farkındalık kazanıyor." dedi.

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