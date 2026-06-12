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        Samsunspor, Fatih Kaya'yı transfer etti

        Samsunspor, 26 yaşındaki forvet Fatih Kaya'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Samsunspor, Fatih Kaya'yı transfer etti

        Samsunspor, 26 yaşındaki forvet Fatih Kaya’yı renklerine bağladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Futbolcunun kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Fatih Kaya, TSV Klein-Linden, VfB Gießen ve Mainz 05 altyapılarında forma giydikten sonra FC Ingolstadt’a transfer oldu. Profesyonel kariyerindeki yükselişini FC Ingolstadt formasıyla gerçekleştiren başarılı oyuncu, ardından Belçika ekibi VV St. Truiden ve Almanya temsilcisi SV Wehen Wiesbaden'de görev yaptı. Geride kalan sezonda SV Wehen Wiesbaden formasıyla 41 resmi karşılaşmada 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Fatih Kaya, takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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