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        Samsun Büyükşehir itfaiyesinde "Yangın söndürme robotu" hizmete alındı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla "Yangın söndürme robotu"nu itfaiye envanterine dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Samsun Büyükşehir itfaiyesinde "Yangın söndürme robotu" hizmete alındı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla "Yangın söndürme robotu"nu itfaiye envanterine dahil etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun itfaiyesinin operasyonel gücünün artırılması, özellikle endüstriyel tesis ve sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek yüksek riskli yangınlara daha etkin müdahale edebilmek amacıyla "Yangın söndürme robotu" itfaiye bünyesine dahil edildi.


        Gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olan araç, riskli alanlarda insan hayatını tehlikeye atmadan olaylara müdahale edilmesine imkan sağlıyor.

        Samsun itfaiyesi tarafından "Alevkıran" adı verilen yangın söndürme robotu 200 metre mesafeden uzaktan kumanda edilebilme özelliği, paletli yapısı sayesinde zorlu arazi koşullarında rahat hareket edebilmesi ve yüksek su kapasitesi ile dikkat çekiyor.


        Dakikada 4 bin 800 litre su atabilme gücüne sahip olan robot, suyu 100 metre mesafeye kadar ulaştırabiliyor, saatte 5 kilometre hıza çıkabiliyor.

        Yüksek ısı, yoğun duman, zehirli gazlar, elektrik riski, patlama tehlikesi ve kimyasal maddelerin bulunduğu kritik alanlarda görev yapabilen yangın söndürme robotu dünyada 164 ülkede kullanılırken, Türkiye'de ise sınırlı sayıda itfaiye teşkilatında bulunuyor.



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