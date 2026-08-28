Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Sakatlıkları sona eren Igor Drapinski, Yunus Emre Çift, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa çalışmalara katılırken, Elayis Tavsan ile Marius Mouandilmadji ise antrenmanda yer almadı.

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