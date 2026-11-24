Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Fitness salonunda kuvvet egzersizleriyle başlayan antrenmanda daha sonra çim sahaya geçen futbolcular, günü pas, şut ve orta organizasyonlarıyla tamamladı.
İdmana sakatlığı devam eden Celil Yüksel katılmadı.
Samsun ekibi, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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