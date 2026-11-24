– Samsun’da 47 sanatçının 188 eseri, otizmli çocuklara destek olmak amacıyla sanatseverlerle buluşacak. "Küçük İşler, Büyük Kalpler" adıyla düzenlenen karma resim sergisinden elde edilecek gelirin bir bölümü Samsun Otizmli Çocuklar Derneğine (SODER) bağışlanacak.

Samsun Plastik Sanatlar Derneği (SPSD) ve Samsun Otizmli Çocuklar Derneği iş birliğiyle, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen sergi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek. 1 Aralık 2026 Salı günü saat 18.30’da Yalı Sergi Salonu’nda açılacak sergide, 47 sanatçının gönüllü katkısıyla hazırlanan 188 eser ziyaretçilerin beğenisine ve satışına sunulacak.

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"Sanatla dayanışmayı büyütmek istiyoruz"

Samsun Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, serginin yalnızca sanatsal bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmaya katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Sanatın insanları bir araya getiren ve toplumsal duyarlılığı artıran güçlü bir araç olduğunu ifade eden Balcı, "Sanatın yalnızca estetik bir üretim alanı değil, aynı zamanda insanları bir araya getiren, toplumsal duyarlılığı geliştiren ve yaşamları değiştirebilen güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu sergide sanatçı dostlarımızla birlikte yalnızca eserlerimizi değil, dayanışma duygumuzu da paylaşıyoruz. Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin yaşamlarına küçük de olsa bir katkı sunabilmek bizim için çok değerli" dedi.

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"Sanatçılar olarak sorumluluğumuzu sanatımızla üstleniyoruz"

Toplumsal sorunların çözümünde herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Balcı, "Toplumsal sorunlar karşısında yalnızca eleştirmek ya da eksiklikleri dile getirmek yerine, değiştirmek ve iyileştirmek için hepimizin sorumluluk alabileceğine inanıyorum. Sanatçılar olarak biz de bu sorumluluğu sanatımızla üstleniyoruz. Şimdi bu iyilik hareketini büyütmek için tüm Samsunluları yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

8 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek

Otizmli çocukların yaşam kalitesine katkı sağlamayı ve otizm konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen sergi, 18 Aralık 2026 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Eser satışlarından elde edilecek gelirin bir bölümü SODER’e bağışlanacak. Sergiye sanatseverler, sivil toplum kuruluşları, kurum temsilcileri ve dayanışmaya katkı sunmak isteyen tüm vatandaşlar davet edildi.