Samsun'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Giriş: 24.11.2026 - 16:01 Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
F.B. (36) idaresindeki 61 EU 645 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi 431. Caddesi'nde kontrolden çıkarak yolun sağına devrildi.
Kazada, aracın sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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