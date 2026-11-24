Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özgür Günal, bilinçsiz ve gereksiz antibiyotik kullanımının direnci artırdığını belirterek, "Normalde tedavi edilebilir bir enfeksiyon hastalığımız varken kullandığımız antibiyotiklerin pek çoğu maalesef tedavide yetersiz kalıyor" dedi.

Samsun Şehir Hastanesi’nde Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında antibiyotik direnci ve bilinçli ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Günal, gereksiz antibiyotik kullanımının tedavi edilebilir enfeksiyonları daha ciddi hale getirebildiğini belirterek, "Gerektiği durumlarda, gerektiği dozda ve gerektiği sürede antibiyotik kullanımı herkes açısından önemli" diye konuştu.

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"Daha güçlü antibiyotikler kullanmak zorunda kalıyoruz"

Antibiyotiklerin özellikle bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanıldığını belirten Prof. Dr. Özgür Günal, bu ilaçların doğru zamanda ve doğru sürede kullanılmasının tedavi başarısını artırdığını söyledi. Antibiyotiklerin özellikle viral enfeksiyonlarda gereksiz yere kullanılmasının ve yeterli dozda ya da sürede alınmamasının direnç gelişimine yol açabileceğini ifade eden Günal, "Bunun sonucunda normalde tedavi edilebilir bir enfeksiyon hastalığımız varken kullandığımız antibiyotiklerin pek çoğu maalesef dirençli olduğu için tedavide yetersiz kalıyor. Daha ciddi, daha güçlü antibiyotikler, çoğu zaman damardan kullanılabilen ve hastaneye yatmayı gerektiren antibiyotikleri kullanmak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Hekimlere de büyük sorumluluk düşüyor"

Antibiyotik direnci sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Günal, gereksiz antibiyotik kullanımının bazen hasta talebinden, bazen de hekimlerin dikkatsizliğinden kaynaklanabildiğini belirtti. Bu konuda hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Günal, "Gerektiği durumlarda, gerektiği dozda ve gerektiği sürede antibiyotik kullanımının herkes açısından önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Antibiyotik direnci sadece insan sağlığını ilgilendirmiyor"

Antibiyotik direncinin yalnızca insan sağlığıyla sınırlı olmadığını, hayvan ve çevre sağlığının da bu süreçte etkili olduğunu kaydeden Günal, antibiyotiklerin tarım ve hayvancılık sektöründe de kullanıldığına dikkat çekti. Bu alanlarda antibiyotiklerin kontrolsüz kullanılmasının gıda yoluyla insanları da etkileyebildiğini belirten Günal şunları söyledi: "Tek sağlık kavramı adı altında antibiyotiklerin gerektiği zaman, gerektiği dozda ve sürelerde kullanılmasına özen gösterip antibiyotik direncinden korunmak hepimiz için önemli bir sorumluluk ve gereklilik.Normalde tedavi edilebilir bir enfeksiyon hastalığımız varken kullandığımız antibiyotiklerin pek çoğu maalesef tedavide yetersiz kalıyor."