Samsun ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerle kutlandı.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, İlkadım Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin büyük bir adanmışlıkla çalıştığını vurguladı.

Ağar, "Öğretmenlerimizin düşünen, üreten, çalışkan ve ahlaklı insan yetiştirmek mefkuresi, yüklendikleri sorumluluğun değerini gözler önüne sermektedir. Öğrencilerimizin akademik ve karakter gelişimini yakından takip ederek şekillendiren öğretmenlerimiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ulusal ve evrensel değerlerle bütünleşen güçlü eğitim vizyonunda önemli bir misyonu yerine getirmektedir." diye konuştu.

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Emekli öğretmen Necla Çetin'in konuşmasının ardından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda aday öğretmenler yemin etti.

Program, İlkadım Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı gösteriyle sona erdi.

Programa, Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, kurum müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

- Amasya

Amasya'da Saraydüzü Kışla Binası'nda tören düzenlendi.

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Programda, 12 Haziran Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi sunuldu. Öğrencilerin sahnelediği "Çalıkuşu Feride" ve "Aziz Sancar" adlı tiyatro gösterileri izleyicilerden alkış aldı.

Programa, Amasya Vali Vekili Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

- Sinop

Sinop'ta Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin her şeyden önce bir gönül işi olduğunu söyledi.

Cebeci'nin konuşmasının ardından, adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti.

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Öğrenciler tarafından "Cana Dokunmak" adlı oyunun sahnelenmesiyle devam eden program, yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödül takdimiyle sona erdi.

Programda ayrıca emekliye ayrılan öğretmenlere şeref belgeleri takdim edildi.

- Çorum

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Ardından Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndaki kutlama programına geçildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajının okunmasıyla başlayan programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

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Yıl içinde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verildiği programda, İnönü Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri gösteriler sundu.

Törene, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Çorum Barosu Başkanı Tuğrul Damar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve öğretmenler katıldı.

- Çankırı

Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Hüseyin Çakırtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Işık, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama programı Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

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Vali Meftun Dallı, öğretmenliğin bilgi aktarmanın ötesinde, karakter ve nesil yetiştirme sorumluluğu taşıdığını belirterek, öğretmenlerin öğrencilerin hayatında önemli izler bıraktığını ifade etti.

Öğretmenlerin çocuklara yalnızca bilgi değil, adalet, merhamet ve sorumluluk bilinci de kazandırdığını vurgulayan Dallı, "Öğretmenlik, mesleklerden herhangi bir meslek değildir. Sabırla, emekle, fedakarlıkla ve gönülle yapılan, karakter inşa etme, insan ve nesil yetiştirme işidir. Öğrencilerimizin kalplerine dokunan, onlara sadece bilgi değil adalet, merhamet, sorumluluk ve insanlık bilinci kazandıran öğretmenlerimiz, ülkemizin en güçlü teminatıdır." dedi.

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İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de öğretmenlerin geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, öğretmenliğin gençleri sabır ve emekle geleceğe hazırlayan önemli bir meslek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince müzikli drama gösterisi sunuldu.

Programda aday öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri takdim edildi.

- Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda kutlama programı düzenlendi.