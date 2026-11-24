Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Operasyonda firari şüphelilerin tamamı da yakalandı. 3 kişinin asker, 2 kişinin ise cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, toplam gözaltı sayısı 75'e yükseldi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Samsun merkezli olmak üzere İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 74 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Samsun merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, firari şüphelilerin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 75'e yükseldi.

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