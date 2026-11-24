Kursta katılımcılara ihrama girme, ihram yasakları, tavaf, sa'y, tıraş olma, okunacak dualar, ziyaret edilecek yerler ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Kursta müftülük görevlilerince katılımcılara umre ibadetinin yerine getirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

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