Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, 2027 yılında yaşanabilecek kuraklık, aşırı sıcaklık, sel ve su kıtlığına karşı yerel yönetimlerin bugünden hazırlık yapması gerektiğini bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ardından iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin ve yerel yönetimlerin üstlendiği sorumlulukların arttığını belirtti.

İklim krizinin yalnızca sıcaklık artışı ve karbon emisyonları üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Demir, "İklim krizi aynı zamanda su kaynaklarının azalması, kuraklık, düzensiz yağışlar, ani sel ve taşkınlar, tarımsal üretim kayıpları ve gıda güvenliği sorunudur." ifadesini kullandı.

REKLAM

Dünya Meteoroloji Örgütü ve uluslararası iklim merkezlerinin değerlendirmelerine göre güçlü El Nino koşullarının 2027'nin ilk aylarına kadar devam edebileceğini aktaran Demir, "Ülkemiz açısından El Nino'nun etkileri doğrudan ve kesin bir sonuç olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü ülkemizin yağış ve sıcaklık koşulları yalnızca El Nino'ya bağlı değil, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıkları, atmosferik dolaşım ve bölgesel iklim koşullarına da bağlıdır. Bununla birlikte, 2027 yılında kuraklık, uzun süreli sıcak hava dalgaları, mevsim dışı yağışlar, ani sel ve taşkınlar gibi risklere karşı hazırlıklı olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

- Karadeniz'de iki farklı iklim riski

Karadeniz Bölgesi'nin yağış rejimindeki değişimlerin farklı sonuçlarına hazırlıklı olması gerektiğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Özellikle Karadeniz Bölgesi açısından iki farklı risk birlikte değerlendirilmelidir. Bir tarafta yağışların düzensizleşmesi ve su kaynaklarının mevsimsel olarak azalması, diğer tarafta kısa sürede yüksek miktarda düşen yağışların oluşturabileceği sel, taşkın ve heyelan tehlikesidir. Dolayısıyla 2027 yılına yönelik hazırlıklar yalnızca kuraklıkla mücadele üzerinden değil, bütünleşik su ve afet yönetimi anlayışıyla yürütülmelidir."

REKLAM

Kuraklık ve aşırı sıcaklıkların bitkisel üretimi, hayvancılığı ve gıda arz güvenliğini etkilediğini belirten Demir, tarımsal üretimin havzaların mevcut ve gelecekteki su potansiyeline göre planlanması gerektiğini vurguladı.

Demir, "Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, sulama randımanının artırılması, toprak neminin korunması, yağmur suyu hasadı, kuraklığa dayanıklı ürün desenleri ve tarımsal su ayak izi hesaplamaları artık bir tercih değil, zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Kızılırmak ve Yeşilırmak başta olmak üzere Türkiye'deki bütün su havzalarında su bütçelerinin oluşturulmasını öneren Demir, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının güvence altına alınması gerektiğini bildirdi.

REKLAM

- Belediyelere iklim değişikliğine uyum çağrısı

İklim değişikliğiyle mücadelede merkezi yönetim, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Demir, belediyelerin yatırım politikalarına ilişkin, "Su kayıplarının azaltılması, yağmur suyunun değerlendirilmesi, atık suların yeniden kullanılması, taşkın risklerinin yönetilmesi ve kuraklık eylem planlarının hazırlanması ve halkın eğitilerek bilinçlendirilmesi belediyelerin öncelikli yatırım alanları arasında yer almalıdır." görüşünü paylaştı.

Uluslararası iklim müzakerelerinde yaşanan görüş ayrılıklarının ülkelerin sorumluluklarını ortadan kaldırmadığını vurgulayan Demir, "Ülkeler anlaşamayabilir ancak kuraklık, su kıtlığı, aşırı sıcaklıklar, seller ve gıda güvenliği sorunları ülkelerin anlaşmasını beklemeyecektir." ifadelerini kullandı.

REKLAM

İklim politikalarının ölçülebilir ve denetlenebilir uygulamalara dönüştürülmesi gerektiğini belirten Demir, açıklamasında şunlara yer verdi:

"2027 yılı için asıl mesele, iklim olayları yaşandıktan sonra zararları karşılamak değil, bu olaylar yaşanmadan önce şehirlerimizi, su kaynaklarımızı, tarım alanlarımızı ve toplumumuzu hazırlamaktır. İklim politikaları söylemden uygulamaya, taahhütlerden ölçülebilir sonuçlara, kaynak tüketiminden kaynak verimliliğine dönüştürülmelidir."