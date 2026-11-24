Salıpazarı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni ve kutlama programı düzenlendi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni ve kutlama programı düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda öğrenciler şiirler okudu, hazırladıkları gösterileri sundu.
Programa, Salıpazarı Kaymakamı İbrahim Cesur, Belediye Başkan Vekili Aydın Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ertan Çelikten, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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