Samsun'un Kavak ilçesinde otogar çevresinde faaliyet gösteren çay ocağı esnafı, hemen yanlarında bulunan belediyeye ait tesiste çayın 5 TL’den satılmasına, perşembe günleri ise ücretsiz dağıtılmasına tepki gösterdi. Uygulamanın müşteri kaybına yol açtığını savunan esnaf, belediyenin bu hizmetinin kendileri açısından "haksız rekabete" neden olduğunu ileri sürdü.

Samsun'un Kavak ilçesinde otogar çevresinde faaliyet gösteren çay ocağı işletmecileri, Kavak Belediyesi tarafından otogar yakınındaki tesiste çayın 5 TL'den satılmasına tepki gösterdi. Çayın perşembe günleri ücretsiz verildiğini de belirten esnaf, uygulama nedeniyle işlerinin düştüğünü ve müşteri kaybettiğini ifade etti. Otogar çevresinde çayı 15 TL'den sattıklarını belirten çay ocağı işletmecisi Veysel Aydın, belediyenin 5 TL'lik çay satışının kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

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"Belediyle rekabet yapamıyoruz"

Belediyenin diğer tesislerinde çayın 15 TL'den satıldığını ifade eden Aydın, "Burada hemen arka tarafta otogar çay ocağı var. Belediye başkanım orada çayı 5 liraya veriyor. Bizleri burada mağdur ediyor, bütün esnaf mağdur. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Belediyenin diğer tesisleri var Kavak'ta. Örneğin Atatürk Parkı var, düğün salonu var. Buralarda çayı 15 liraya veriyor. Özellikle burada çayı 5 liradan satıyor. Perşembe günleri de çay bedava" dedi.

"Çocuğumuzu ekmeğini buradan çıkarıyoruz"

Esnaf olarak geçimlerini çay satışından sağladıklarını dile getiren Aydın, "Biz çoluk çocuğumuzun ekmeğini buradan kazanıyoruz. Evet, bu kazandan çıkarıyoruz. İşler düştü. İnsanlar orada çayı 5 liraya içiyor. Gelip buralarda 15 liraya içmiyor. Biz vergi veriyoruz, elektrik ve su parası ödüyoruz. Yani belediyeyle rekabet yapamıyoruz. Haksız bir rekabet ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

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Başkan Ün'den çay fiyatı açıklaması

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ise belediyeye ait tesiste çayın 5 TL'den satılmasına ilişkin eleştirilere cevap verdi. Uygulamanın özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlara yönelik olduğunu belirten Ün, "Burada oturan vatandaşlarımızın çoğu yaşlı ve emekli. Biz burada çayı 5 liraya veriyoruz. Onlar bizim değerlerimiz, kıymetlilerimiz. Hepimiz yaşlanacağız. Yaşlılarımıza ne kadar değer verirsek, gelecekteki nesiller de bize o kadar değer verir. Diğer belediye tesislerimizde böyle bir uygulamamız yok. Bu düşünceyle burada çayı 5 liradan veriyoruz" dedi.

Vatandaşlar memnun

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Vatandaşlar da belediye tesislerinde çayın 5 TL olmasından memnun olduklarını ifade ederek, "Halkımız için çok güzel bir uygulama. Zaten insanların bütçesi sınırlı. Belediyemizin tesisi çok güzel ve ekonomik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.