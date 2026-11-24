Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, estetik operasyon yaptırmak isteyen bazı kişilerin yapay zekayla oluşturdukları gençleştirilmiş ve güzelleştirilmiş fotoğraflarla kendilerine başvurduğunu belirterek, "Yapay zekanın oluşturduğu görüntüler gerçekçi değil, hayali bir beklenti. İnsanlar ameliyat sonrasında bu fotoğraflardaki gibi olmayı beklememeli" dedi.

Yapay zekanın günlük hayatta kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte estetik cerrahi alanında da farklı taleplerle karşılaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Hayati Akbaş, bazı kişilerin kendi fotoğraflarını yapay zekayla değiştirerek elde ettikleri görüntüleri plastik cerrahlara gösterdiğini söyledi. Kişilerin bu fotoğraflardaki görünüme kavuşmak istediklerini dile getirdiğini belirten Akbaş, yapay zekanın ortaya çıkardığı görüntülerin insan anatomisini ve kişiye özgü doku özelliklerini tam olarak yansıtmadığını kaydetti.

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"Her insanın doku yapısı birbirinden farklı"

Yapay zekanın eğlence veya fikir edinme amacıyla kullanılabileceğini ancak kesin bir sonuç beklentisine dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Akbaş, "Yapay zekanın oluşturduğu fotoğraf, gerçekçi olmayan bir beklenti oluşturabilir. Her insanın derisinin, kemik yapısının, genetik özelliklerinin ve dokularının iyileşme mekanizmalarının birbirinden farklı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle yapılacak operasyonların sonucu, sosyal medyada veya yapay zekada görülen fotoğraflarla aynı olmayacaktır" diye konuştu.

"Amaç kişinin olabileceği en iyi sonucu elde etmek"

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Plastik cerrahide temel amacın kişinin kendi anatomik özellikleri dikkate alınarak en uygun sonucun elde edilmesi olduğunu belirten Akbaş, şunları söyledi: "Bir plastik cerrahın amacı, kişinin mevcut doku yapısını, cildini, genetik özelliklerini ve iskelet oranlarını dikkate alarak olabileceğinin en iyisini ortaya çıkarmaktır. Beklentiler gerçekçi olmalı ki yüz gençleştirme operasyonlarının ardından insanlar mutlu olabilsin. Aksi takdirde hayal kırıklıkları yaşanabilir. Yapay zeka, insanların mutluluğu için kullanılan bir araç olmaktan çıkıp hayal kırıklığı oluşturan bir mekanizmaya dönüşebilir. Özellikle yüz gençleştirme ameliyatı düşünen kişilerin yapay zekadan aldıkları görüntüler konusunda gerçekçi beklentilere sahip olmalarını tavsiye ediyorum."