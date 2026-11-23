Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, göreve geldiklerinden bu yana Samsun genelinde 2 bin 265 kilometre içme suyu hattı yaptıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2026 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kent genelinde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana 2 bin 265 kilometre içme suyu hattı, 371 kilometre kanalizasyon hattı ve 109 kilometre yağmur suyu hattı yaptıklarını belirten Doğan, SASKİ'nin 2027 yılı gider bütçesinin 11 milyar 837 milyon TL olarak öngörüldüğünü söyledi. Samsun'un altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Doğan, "Göreve geldiğimizden bu yana 2 bin 265 kilometre içme suyu hattı, 371 kilometre kanalizasyon hattı ve 109 kilometre yağmur suyu hattı imalatı yaparak şehrimizin altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. SASKİ 2027 bütçesi ile Samsun'un geleceğini teminat altına almaya devam ediyoruz. 2027 yılında gider bütçemizi 11 milyar 837 milyon TL, gelir bütçemizi ise 10 milyar 100 milyon TL olarak öngörüyoruz. Bütçemizin yaklaşık yüzde 50'ye yakın kısmını doğrudan yatırımlarla şehrimizin hizmetine ayırmış oluyoruz" dedi.

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"Doğu ilçelerine 3 milyar TL'lik içme suyu yatırımı"

Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinin içme suyu ihtiyacına yönelik projelerin devam ettiğini belirten Başkan Doğan, "Doğu ilçelerimizde de hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Salıpazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve 48 kilometrelik isale hattını ağustos 2027'ye kadar tamamlıyoruz. Yaklaşık 3 milyar TL'ye yakın bir bedelle bu bölgelerimize memba suyu kalitesinde su getirmeyi planlıyoruz. Baraj bittiğinde bir taraftan da arıtma tesisimizi yapmış oluyoruz. Hem Çarşamba'ya hem Terme'ye, bu iki ilçemize de Salıpazarı Barajı'ndan su iletmiş olacağız" diye konuştu.

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"Mert Irmağı hattına 462 milyon TL"

Atakum ve İlkadım sahilinde Mert Irmağı boyunca sürdürülen atık su ve yağmur suyu çalışmalarına da değinen Doğan, "Atakum ve İlkadım sahilinde Mert Irmağı boyunca devam eden atık su ve yağmur suyu imalatları için 462 milyon TL'lik harcama yapıyoruz. TM1 Atık Su Terfi Merkezi'nden Tekkeköy'e doğru uzanan bin 800 milimetre çapındaki, 3 bin 170 metre uzunluğundaki çelik borularla ulaşan atık su terfi hattını inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

OSB'lerin altyapı çalışmaları SASKİ'den

Samsun'da sanayi yatırımlarına yönelik altyapı çalışmalarının da SASKİ tarafından yürütüldüğünü belirten Halit Doğan, "Şehrimizde kurulmakta olan Samsun Yeni OSB'nin yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapılarını, Havza, Terme ve Yakakent OSB'lerinin altyapılarını da SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yaparak şehrimizdeki sanayinin gelişimine çok önemli bir katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Selahattin Ererler Tesisi'nin kapasitesi iki katına çıkacak"

İçme suyu yatırımlarının yanı sıra yeni tesis ve lojistik merkezi çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Başkan Doğan, "Selahattin Ererler İçme Suyu Tesisimizin kapasitesini iki katına çıkarıyoruz. Mevcut tesisi rehabilite ederken sıfırdan yeni bir tesisi de inşa ediyoruz. Samsun'umuza 6 bin metrekarelik yeni bir lojistik merkezi kurmuş oluyoruz. 2 bin 200 metrekarelik alanda da içme suyu ve atık su hizmetlerini devreye alıyoruz" açıklamasında bulundu.