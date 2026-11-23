TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve beraberindeki komisyon üyeleri, Samsun’un Kavak ilçesindeki S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri, Samsun’daki cezaevlerinde yapılan incelemelerde hükümlü ve tutuklulardan gelen 398 başvuruyu değerlendirecek.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Mustafa Alkayış ile komisyon üyeleri Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, Samsun’daki cezaevlerine yönelik inceleme ziyaretleri kapsamında Kavak ilçesindeki S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etti.

REKLAM

İncelemelerin ardından açıklama yapan Mustafa Alkayış, komisyonun hükümlü ve tutukluların cezaevi koşullarındaki hakları incelemek ve tespit edilen sorunlara yönelik rapor hazırlamak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Alkayış, “5 Aralık 1990’da 3686 sayılı yasayla insan haklarını inceleme komisyonumuz kuruldu. Komisyonun kuruluş nedeni, Türkiye Cumhuriyeti anayasamız ile uluslararası mevzuat arasında insan hakları yönüyle uyumu sağlamak, insan haklarımızın daha da ilerlemesini, olgunlaşmasını temin etmek, yasadan kaynaklanan, uygulamadan kaynaklanan ve hatta bürokrasiden kaynaklanan engelleri ortadan kaldırmak. İnsan onuruna yakışır, her türlü hakkın, hukukun bütün vatandaşlar açısından kullanıldığı bir zemini oluşturmak için kurulmuş bir komisyon. Komisyonun kurulduğu her yasama döneminde mutlaka bir gelenek olarak da hükümlü ve tutuklu hakları alt komisyona da kurulmuştur” dedi.

REKLAM

CEZAEVİ KOŞULLARI İNCELENİYOR

Alt komisyonun cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların haklarını inceleyerek parlamentonun denetim görevini yerine getirdiğini söyleyen Alkayış, “Hükümlü ve tutukluların yani cezaevi koşullarında yaşayan vatandaşların birçok alanda haklarını tam olarak alıp almadığı, örneğin sevkler gibi, kitap okuma gibi, kütüphaneden yararlanma gibi, sıcak ve soğuk suyu kullanabilme gibi, sağlığa erişim gibi, spor, sosyal ilişkileri arttırabilme gibi birçok alanı inceleyen, cezaevi incelemeleri yapan, parlamentonun denetleme görevini yerine getiren bir komisyonumuzdur” diye konuştu.

REKLAM

TESPİTLER RAPOR HALİNE GETİRİLECEK

28’inci Yasama Dönemi’nde Sincan, Diyarbakır, Mardin, Midyat, Erzurum, Erzincan, Bolu, Düzce, İzmir, Niğde, Kırşehir ve Eskişehir ceza infaz kurumlarına da inceleme ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Alkayış, “Burada gördüklerimizi, tespitlerimizi, eleştirilerimizi bir rapora dönüştürüyoruz ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün yetkililerini davet ediyoruz ve hatta konunun bağlantısına göre yürütmenin diğer temsilcilerini çağırarak bunu bir rapor haline dönüştürüp hem TBMM’ye hem de kamuoyuna ulaştırıyoruz” dedi.

Hükümlü ve tutukluların haklarına ilişkin çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Alkayış, “Amacımız, tamamen devletin hüküm ve tasarrufu altında olan hükümlü ve tutukluların, tutuklu ise tutuklu bulunduğu sürece insan haklarına yakışır bir şekilde bir muamele görmesi. Eğer hükümlü ise de öncelikle ıslahının sağlanması, topluma yeniden kazandırılması, bir işi var ise o işini devam ettirmesi, o mesleğini kaybetmemesi, bir işi yok ise de iş yurtları aracılığıyla bizim altın bilezik dediğimiz bir işine sahip olması ve topluma tekrar kazandırılmasının yollarını araştırmak, bunları geliştirmek için raporlar hazırlıyoruz ve bunu devletimizin ilgili kurumlarıyla paylaşıyoruz. Bu anlamda şeffaflığı ve iş birliği için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

REKLAM

SAMSUN’DA 398 BAŞVURU

Samsun’daki incelemelerin 2 gün süreceğini belirten Mustafa Alkayış, “Farklı siyasi partilerden komisyonumuzu oluşturan milletvekili arkadaşlarımızla beraber 2 gün boyunca Samsun cezaevlerini inceleme ziyaretlerimiz olacak. Tabii komisyonumuzun bir çalışma prensibi var. Bizler başvuru sayısına göre cezaevlerimizi planlamaya alıyoruz. Samsun ilimizdeki bütün cezaevlerinde de komisyonumuza 398 başvuru yapıldı. Bizler de bunları inceleyip raporlarımıza sunacağız” dedi.