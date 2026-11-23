1965 Samsunspor Derneği, Samsunspor’a destek amacıyla "Sen yeter ki inan, bir şehir gelecek arkandan!" sloganıyla yeni bir kampanya başlattı.

Kampanyanın ilk adımı, AtakumTürkiş Minibüsçüleri Kooperatifi iş birliğiyle atıldı. Bu kapsamda hatta hizmet veren 110 minibüse kampanya stickerları yerleştirildi.

1965 Samsunspor Derneği Başkan Yardımcısı Eray Cındık, amaçlarının tüm şehri Samsunspor etrafında birleştirmek olduğunu belirterek, "Bu hareket, sahaya çıkan armanın yalnız olmadığını, sırtını koca bir şehre dayadığını hissettirme davasıdır" dedi.

Dernek, kampanyanın önümüzdeki günlerde farklı esnaf grupları ve şehir dinamiklerinin katılımıyla genişletileceğini bildirdi.