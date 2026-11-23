Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehidin babası Murat Popov (51), 13 yaşındaki kardeşi Ebrar Zehra Çaylı ve anneannesi Nazime Şenyer de gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Yalın Gergün'ün naaşı, Samsun Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.

Şehit Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün naaşı, dün askeri uçakla Şırnak'tan Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Bekar olan şehit için bugün Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende oğlunun tabutuna sarılan anne Burcu Çelik, "Oğlum sakın korkma, sana hep dua edeceğim" diyerek ona seslendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.