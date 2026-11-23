Samsun'da boşanma aşamasındaki İngilizce öğretmeni eşini tabancayla öldüren kocaya verilen 23 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 2024 yılı mayıs ayında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde bulunan Belediye Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay (43) ile büfeci eşi Adem Çay (51) boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşamaya başladı. Adem Çay, 2 çocuk annesi eşi Saadet Çay'ı kendi kafasına silah dayamış halde görüntülü arayarak 'intihar edip kendini öldüreceği' şeklinde mesaj attı ve son kez görmek istediğini söyledi. Saadet Çay da yardım etmek için yanına erkek arkadaşı ve 2 çocuğunu da alarak konuşmak için Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti. Saadet Çay ile Adem Çay arasında Atakum ilçesinde bulunan yazlık evin kime kalacağı konusunda tartışma çıktı. Yan odada bulunan Saadet Çay'ın erkek arkadaşı, silahın doldur boşalt sesini duyunca kendini evden dışarı atıp bekçilerden yardım istedi. Polis ve bekçiler evin kapısını kırıp içeri girdiklerinde İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı silahla öldürülmüş olarak buldu. Evde bulunan Adem Çay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma', 'görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 19 suç kaydı bulunan Adem Çay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adem Çay hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. 7 Mart 2025 tarihinde görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık Adem Çay, 'eşini öldürmek' suçundan 22 yıl, 'ruhsatsız silah' suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği 'kasten öldürme' suçundan 22 yıl ve 'ruhsatsız silah' suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasını ayrı ayrı onanmasına karar verdi.