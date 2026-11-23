Samsun'da düzenlenen geleneksel haluj gecesinde Çerkes kültürü yaşatıldı. Gecede davetliler geleneksel Çerkes yemeklerinden halujun tadına bakarken, yöresel müzikler eşliğinde dans edip oyunlar oynadı.

Samsun Çerkes Derneği'nce geleneksel hale getirilen haluj gecesi, Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Çerkes kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı. Programda geleneksel Çerkes yemeklerinden haluj ikram edilirken, canlı müzik eşliğinde yöresel danslar sergilendi. Katılımcılar, çalınan müzikler eşliğinde dans ederek gece boyunca birlik ve beraberlik içerisinde vakit geçirdi.

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"Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı, gecede yaptığı konuşmada kültürlerini yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çekti. Derneğin kapılarının kültürünü yaşatmak isteyen herkese açık olduğunu belirten Ayrancı, "En büyük arzumuz, büyüklerimizle gençlerimizi, geçmişimizle geleceğimizi aynı çatı altında buluşturmaktır. Bizim en büyük zenginliğimiz birlikteliğimizdir. Birbirimize sahip çıktığımız, dayanışmamızı güçlendirdiğimiz ve ortak değerlerimizin etrafında kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Bizim görevimiz yalnızca geçmişi anlatmak değil, gelecekte de anlatılacak bir kültür bırakmaktır. Çünkü biz unutursak tarih susar, biz yaşatırsak kültürümüz sonsuza kadar konuşur. Bu düşünce ile en büyük yatırımı çocuklarımıza ve gençlerimize yapıyoruz" diye konuştu.