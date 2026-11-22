ORDU'nun Ünye ilçesinde hayata geçirdiği 'İngilizce Sokakta' projesiyle Cambridge Dedicated Teacher Awards 2026'da Avrupa birincisi seçilen İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, Antalya'da düzenlenen 8'inci Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nda 'Yılın İlham Veren Öğretmeni' ödülüne layık görüldü.

Ünye’de Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, İyi Bir Eğitim Derneği Platformu’nun 20-22 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlediği 8'inci Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nda 'Yılın İlham Veren Öğretmeni' ödülüne layık görüldü. 3 gün süren ve 2 bini aşkın eğitimcinin katıldığı sempozyumda, eğitimde yapay zeka, çocuk gelişimi, öğrenme süreçleri ve toplumsal dönüşüm başlıkları ele alındı. 21 yıllık öğretmenlik kariyerinde eğitimde fırsat eşitliği, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitime erişimi ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler geliştiren Aydın, 'İngilizce Sokakta' projesiyle de küresel çapta dikkat çekti. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarda da görev alan Aydın, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da çocuklara yönelik gönüllü eğitim faaliyetleri yürüttü.

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DÜNYANIN EN İYİ 50 ÖĞRETMENİNDEN BİRİ

2021 yılında Global Teacher Prize yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Aydın, 2026 yılında Cambridge University Press & Assessment tarafından düzenlenen Cambridge Dedicated Teacher Awards'ta (Eğitime Adanmış Öğretmen Ödülleri) Avrupa birincisi oldu. Dünya genelinde 12 bini aşkın adayın değerlendirildiği yarışmada 9 kazanan arasında yer alan Aydın, son olarak Antalya'daki sempozyumda 'Yılın İlham Veren Öğretmeni' ödülünü kazandı.

'İYİ BİR EĞİTİM, İYİ BİR ÖĞRETMENLE BAŞLAR'

Organizasyonun öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından önem taşıdığını belirten Muhammet Aydın, "Bir öğretmenin mesleki gelişimine yapılan yatırım, bir insanın değil onun hayatına dokunacağı binlerce çocuğun geleceğine yapılan yatırımdır. 8’inci Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu’nu bu bakımdan son derece kıymetli buluyorum. İyi Bir Eğitim Platformu Kurucusu Ümit Kalko beyefendi ve kıymetli ekibinin bu sempozyum için hazırlıklarını, emeklerini çok önemsiyorum. Çünkü burada sadece akademik bilgiler, bilimsel yaklaşımlar ve yenilikçi eğitim uygulamaları paylaşılmıyor; birbirini hiç tanımayan öğretmenlerin deneyimleri, hayalleri ve çözüm önerileri ortak bir eğitim vizyonunda buluşuyor. Bir öğretmenin yıllar içinde edindiği birikim, başka bir öğretmenin sınıfında yeni bir umuda dönüşebiliyor. Sürdürülebilirliğin eğitimdeki en anlamlı karşılığı da bence budur. Bilginin bir insanda kalmayıp, başka insanlarda çoğalması, iyi bir uygulamanın bir okulun sınırlarını aşarak binlerce çocuğa ulaşabilmesi. İyi bir eğitim ailesinin ortaya koyduğu bu büyük organizasyonu, öğretmenlerin salt mesleki donanımlarını geliştirdikleri bir etkinlik değil, öğretmenlik heyecanlarını yeniden keşfettikleri güçlü bir dayanışma ve ilham buluşması olarak görüyorum. Çünkü iyi bir eğitim, iyi öğretmenlerle başlar; iyi öğretmenler ise birbirlerinden öğrenmeye devam ettikçe çoğalır" dedi.