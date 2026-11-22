Samsun'un İlkadım ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara son 2,5 yılda 80 milyon 370 bin 889 TL'lik nakdi yardım yapıldı.

İlkadım Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, nakdi yardımların yanı sıra alışveriş kartı, sıcak yemek, kıyafet ve eşya desteğiyle de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alıyor.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında son 2,5 yılda toplam 80 milyon 370 bin 889 TL'lik nakdi yardım gerçekleştirildiğini belirtti. Ekmek ve gıda yardımları için 46 milyon 98 bin 689 TL kaynak kullanıldığını ifade eden Kurnaz, bu kapsamda 4 bin 700 aileye destek sağlandığını ve 4,5 milyondan fazla ekmeğin vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti. Alışveriş kartı uygulamasıyla da 31 bin 401 kişiye destek verildiğini aktaran Kurnaz, bu kapsamda 34 milyon 272 bin 200 TL'lik yardım yapıldığını bildirdi.

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Sıcak yemek hizmetinin de devam ettiğini belirten Kurnaz, her gün 250 aileye yemek ulaştırıldığını ifade etti. Sosyal belediyeciliğin yalnızca altyapı ve fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Kurnaz, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve ilçedeki dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.