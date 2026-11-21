Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
– Samsun'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.
– Samsun’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, SamsunAnkara kara yolu Sarı Yusuf mevkisinde meydana geldi. 52 AHG 032 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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