Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kardeş şehir Sumqayıt'ın 77’nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılarak iki kent arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Azerbaycan'ın Sumqayıt şehrinin 77’nci kuruluş yıl dönümü ve Şehir Günü kutlama programına katıldı. Sumqayıt Valisi Zakir Farajov ve Belediye Başkanı Adil Xudadatov’un daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette Başkan Doğan, gösterilen misafirperverlikten dolayı ev sahibi yetkililere teşekkür etti.

"Kardeş ülke, can Azerbaycan’dayız"

Ziyarete ilişkin değerlendirmesini "Kardeş ülke, can Azerbaycan’dayız" sözleriyle paylaşan Başkan Doğan, "Kardeş şehrimiz Sumqayıt’ın 77. kuruluş yıl dönümü ve Şehir Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katılarak ve iadei ziyarette bulunarak dostlarımızın sevincine ortak olduk. Sumqayıt Valisi Sayın Zakir Farajov ve Sumqayıt Belediye Başkanı Sayın Adil Xudadatov’un nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağının yerel yönetimler düzeyinde de yeni dostluklara, ortak projelere ve kalıcı iş birliklerine dönüşeceğine inanıyorum. Bu vesileyle Sumqayıt’ın 77. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; kardeş şehrimize huzur ve başarılarla dolu yıllar diliyorum" dedi.