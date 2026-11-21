Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, dünya nüfusunun gelecek yıllarda önemli ölçüde değişeceğini belirterek, Türkiye'de doğurganlık hızının 2025 yılında 1,42 seviyesine kadar gerilediğine dikkat çekti. Dünya nüfus sıralamasında Asya ve Afrika ülkelerinin öne çıkacağını ifade eden Özkaya, Hindistan'ın Çin ile arasındaki nüfus farkını açacağını, Afrika ülkelerinin ise önümüzdeki yıllarda hızlı nüfus artışı yaşayacağını söyledi.

Türkiye'de doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Türkiye'nin 2050 yılına kadar nüfusunda ılımlı bir azalma yaşanmasının beklendiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, bunun en önemli nedenlerinden birinin doğurganlık hızındaki gerileme olduğunu ifade etti. Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesinde olduğunu hatırlatan Özkaya, "2014 yılından itibaren doğurganlık hızımız aralıksız düşüyor. 2017 yılında 2,10 olan nüfusun kendini yenileme seviyesinin altına ilk kez indik. 2023 yılında 1,51, 2024 yılında 1,48 olan doğurganlık hızımız, 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi" dedi.

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Hindistan ve Çin dünya nüfusunun üçte birini oluşturuyor

Dünya nüfus sıralamasındaki değişime değinen Özkaya, 2026 yılında Hindistan ve Çin'in 1,4 milyarı aşan nüfuslarıyla ilk iki sırada yer aldığını belirtti. İki ülkenin birlikte dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturduğunu kaydeden Özkaya, ABD'nin 340 milyonluk nüfusuyla üçüncü sırada bulunduğunu, Endonezya ve Pakistan'ın ise ilk beşi tamamladığını dile getirdi.

Hindistan ile Çin arasındaki nüfus farkı açılacak

2050 yılına yönelik tahminleri değerlendiren Özkaya, Hindistan nüfusunun 193 milyon artmasının, Çin nüfusunun ise 121 milyon azalmasının beklendiğini söyledi. Bu değişimle Hindistan'ın Çin karşısındaki nüfus üstünlüğünün 2026 yılında yaklaşık 24 milyon iken 2050 yılında 338 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü ifade eden Özkaya, Pakistan'ın 105 milyon kişilik artışla ABD'yi geride bırakarak dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olmasının beklendiğini kaydetti. Endonezya nüfusunun da 39 milyon artarak 327 milyona ulaşmasının tahmin edildiğini belirtti.

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Afrika ülkeleri nüfus sıralamasında yükselecek

Afrika kıtasındaki nüfus artışının da dikkat çekici boyutlara ulaşacağını belirten Özkaya, Nijerya'nın 20262050 yılları arasında 154 milyon kişi daha kazanarak dünya nüfus sıralamasında altıncı sıradan üçüncü sıraya yükselmesinin beklendiğini söyledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin nüfusunun 120 milyon artarak neredeyse iki katına çıkacağını ve Brezilya'yı geride bırakacağını ifade eden Özkaya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Etiyopya'nın toplam nüfus artışının yaklaşık 346 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini dile getirdi. Sahra Altı Afrika nüfusunun 20242054 yılları arasında yüzde 79 artarak 2,2 milyara ulaşmasının beklendiğine dikkat çeken Özkaya, dünya nüfusunun gelecekteki dağılımında Afrika ülkelerinin çok daha önemli bir konuma geleceğini sözlerine ekledi.