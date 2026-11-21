Samsun Valisi Orhan Tavlı, inşaatı, tefrişatı ve eğitim materyalleri Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından karşılanan Merkez OSB Anaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu ile birlikte anaokulunu gezen Vali Orhan Tavlı, sınıfları ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmen Ayşenur Aydın ile de eğitim süreçleri üzerine sohbet eden Tavlı, okulun genel durumu ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, çocukların nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi ve eğitim faaliyetlerinin en iyi şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.