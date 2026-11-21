Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Nuray Şerafettin Tüfekci Vakfı iş birliğinde, "İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu" kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklara yönelik 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Açık Ofis'te düzenlenen programda, vakfın Çocuk Hakları Temsilcisi ve Fen Lisesi öğrencisi Zeynep İleri tarafından çocuklara akran eğitimi yöntemiyle çocuk hakları eğitimi verildi. Çalışmayla çocukların haklarına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Eğitim programının ardından gerçekleştirilen quilling (kağıt kıvırma) atölyesinde çocuklar, kağıtları çeşitli şekillerde bir araya getirerek el becerilerini ve yaratıcılıklarını sergiledi. Gönüllülerin de destek sunduğu etkinlikte çocuklar, birlikte üretmenin ve vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

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Program çerçevesinde Açık Ofis'i de ziyaret eden çocuklar, alanda yürütülen çalışmaları ve gönüllülük faaliyetlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, çocukların haklarını öğrenmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve sosyal yaşama aktif katılımlarını destekleyen akran eğitimlerine önem verdiklerini ifade etti. Yetkililer ayrıca, İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu aracılığıyla gönüllülük çalışmalarını yaygınlaştırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Platform bünyesindeki kurumsal ve bireysel gönüllülük faaliyetlerine katılmak isteyen vatandaşların "www.iyilikvar.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlayabildiği bildirildi.