Samsun'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "COP31 İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Çocukların İklim Sözü: Haklarımız, Geleceğimiz, Dünyamız" Çocuk Çalıştayı'nda hazırlanan "Samsun Çocuk Hakları ve İklim Bildirgesi", Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya takdim edildi.

Çalıştaya Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Vali Yardımcısı Vekili ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile ilgili kurum temsilcileri ve farklı ilçelerden çocuklar katıldı.

Çalıştayda çocuklar, çocuk hakları, iklim değişikliği, çevrenin korunması, sıfır atık ve dijital dünya başlıklarında görüş ve çözüm önerilerini dile getirdi.

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- "İklim değişikliği aynı zamanda bir çocuk hakları meselesi"

Çalıştayın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, çocuk haklarının yalnızca korunma ve bakım hizmetleriyle sınırlı olmadığını, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine katılabilen bireyler olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin çocukların sağlık, eğitim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam haklarını doğrudan etkileyen bir insan hakları meselesi olduğuna dikkati çeken Gümrükçü, temiz hava, temiz su ve güvenli bir çevrede büyümenin her çocuğun hakkı olduğunu belirtti.

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Gümrükçü, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecinin uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve çocukların görüşlerini uluslararası platformlarda duyurmak açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, çocuklara daha yaşanabilir bir dünya için çözüm önerileri geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Farklı ilçelerden katılan çocukların ortak çalışmasıyla hazırlanan "Samsun Çocuk Hakları ve İklim Bildirgesi", çocuk temsilcileri tarafından Samsun Valisi Orhan Tavlı’ya makamında gerçekleştirilen ziyarette arz edildi.

Çocukların talep ve önerilerini dinleyen Vali Tavlı, çevre, iklim değişikliği ve çocuk hakları alanında ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına yönelik gerekli talimatları vereceğini bildirdi. Valilik makamındaki kabulün ardından çocuklarla İstiklal Meydanı’nda hatıra fotoğrafı çekildi.

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Çalıştay kapsamında ayrıca, çocukların görüşlerini karar alma süreçlerine taşımanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekildi.