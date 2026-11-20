Samsun Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında vatandaşlarda akciğer kanseri ve sigaranın zararlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Cuma namazı öncesi İhsaniye Cami'de kurulan bilgilendirme standında, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Ölçüm sonuçları hakkında bilgilendirilen vatandaşlara, sigara kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve sigaraya bağlı hastalıkların riskleri anlatıldı. Ayrıca sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara sigara bırakma hizmetleri hakkında bilgi verilerek profesyonel destek almaları konusunda yönlendirmelerde bulunuldu.

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Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Seda Nur Turhan, gerçekleştirilen çalışma kapsamında akciğer kanserinden korunmada sigara kullanımının önlenmesinin ve tütün ürünlerinden uzak durulmasının önemine dikkat çekti.

"Sigara kullanımı akciğer kanserinin en önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır"

Müdür Turhan, sadece aktif sigara kullanımı değil, pasif içicilik de sağlık açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, "Akciğer kanseri, önlenebilir risk faktörleriyle mücadele edilmesi gereken önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Sigara kullanımı akciğer kanserinin en önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır. Sadece aktif sigara kullanımı değil, pasif içicilik de sağlığımız açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmaları, sigara kullanan bireylerin ise bırakma konusunda destek almaktan çekinmemeleri büyük önem taşıyor. Sigara bırakma sürecinde vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarımızdan ve sigara bırakma polikliniklerimizden profesyonel destek alabileceklerini hatırlatmak istiyoruz. Unutulmamalıdır ki sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Erken tanı, düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hastalıklarla mücadelede önemli bir yere sahiptir" dedi.

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Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak toplum sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme, tarama ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.