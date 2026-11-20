Kaza, Lise Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet ile SUV aracın çarpışması sonucu yaşanan kazanın ardından olay yerine motosikletli ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle caddede trafik kısa süreli aksadı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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