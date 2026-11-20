Samsunspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket etti.
Giriş: 20.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul’a hareket etti.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlı ekip, müsabakanın hazırlıklarını tamamlamasının ardından hava yoluyla İstanbul’a gitti.
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