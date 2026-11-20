Samsun’da 20 Kasım’da hava sıcaklığı 25 dereceye kadar yükseldi. Sonbaharın son günlerinde etkili olan pastırma sıcaklarını fırsat bilen vatandaşlar, kent merkezine akın etti.

Samsun’da dün etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından bugün güneşli ve sıcak hava yüzünü gösterdi. Güneyden esen rüzgârların da etkisiyle hava sıcaklığı 25 dereceye kadar yükselirken, kentte adeta ‘yazdan kalma gün’ yaşandı.

Güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarken, kent merkezinde hareketlilik arttı. Trafikte yoğunluk yaşanırken, çarşı ve alışveriş bölgelerinde de kalabalık oluştu.

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Cumartesi günü kuvvetli sağanak

Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, 21 Kasım Cumartesi günü Samsun ve çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sarı kodlu uyarı yapılan kentte, yarın kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor.