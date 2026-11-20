Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, COP31’de yerel ölçekte geliştirilen projeleri uluslararası kamuoyuna tanıttıklarını belirterek, "Temiz enerji, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve su yönetimi başta olmak üzere farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz, ulusal ve uluslararası ölçekte örnek teşkil edebilecek projelerimizi dünyayla paylaştık" dedi.

Dünyanın iklim geleceğinin konuşulduğu, Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, Samsun’un çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarının uluslararası alanda tanıtılması için önemli bir fırsat oldu. COP31 boyunca gerçekleştirilen tanıtım ve temaslar, Samsun’un çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki deneyimlerini farklı ülkelerden temsilcilerle paylaşmasına imkân sağladı.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, zirve boyunca kentin çevre yatırımlarını, yenilenebilir enerji projelerini ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın da katıldığı organizasyonda, Samsun’un projeleri ve uygulamaları uluslararası platforma taşındı.

6 proje tanıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, COP31’de 6 projesini tanıttı. Samsun Güneş Enerji Santrali, Agrivoltaik Tarım Projesi, Arıtma Çamurundan Karbon Üretimi, Mobil Atıksu Arıtma Ünitesi, İstiklal(Çiftlik) Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi, PLC Tabanlı Mikrodozajlama ve Akıllı İlaçlama Sistemi projeleri ile küresel buluşmada yer alan Büyükşehir, çevre iklim konusundaki vizyon ve misyonunu dünya sahnesine taşıdı.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, zirvenin ulaşım organizasyonuna da destek verdi. Bu kapsamda görevlendirilen 30 çevre dostu otobüs, COP31 süresince ulaşım hizmetlerinde kullanıldı. Böylece Samsun’un çevreci ulaşım alanındaki uygulamaları da uluslararası organizasyonun bir parçası oldu.

"Tarihi zirvede yerelden geliştirdiğimiz çözümlerle yer aldık"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ülke olarak tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Ben başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a bu zirvenin ülkemizde düzenlenmesine vesile oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın iklim geleceği, bu programla Antalya’da konuşuldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz de, yerelden geliştirdiğimiz çözümlerle yer aldık. Temiz enerjiden döngüsel ekonomiye, sürdürülebilir tarımdan su yönetimine kadar farklı alanlarda geliştirdiğimiz, ulusal ve uluslararası ölçekte rol model olabilecek projelerimizi tanıttık" diye konuştu.

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"Her yönüyle bizim adımıza verimli bir buluşma oldu"

Zirvenin nasıl geçtiğini ve projeleri değerlendiren Başkan Doğan, "Katı Atık Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi Projemizle atıkların ekonomik bir değere ve enerji kaynağına dönüştürülmesine yönelik vizyonumuzu paylaştık. Güneş Enerjisi Santralimiz ile sağladığımız tasarrufu ve engellediğimiz karbondioksit salınımını anlattık. Agrivoltaik tarım uygulamamızla hem enerji hem de tarımsal üretimi aynı başlıkta buluşturmamızı tanıttık. Çamurdan biyokömür ve enerji elde edilmesine yönelik projemizi, mobil atıksu arıtma ve su geri kazanım sistemimizi, akıllı ilaçlama uygulamamızı ve ödüllü Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projemizi uluslararası katılımcılarla buluşturduk. COP31 boyunca standımızı aynı zamanda bir bilgi paylaşımı ve iş birliği platformuna dönüştürdük. Paneller ve söyleşiler düzenledik, ulusal ve uluslararası konuklarımızı ağırladık. Dünya çapında uzmanlarla, bilim insanlarıyla, yerel yönetimlerle ve uluslararası kuruluşlarla temaslar kurduk. İklim finansmanından yenilikçi çevre teknolojilerine kadar birçok alanda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunarak yeni iş birlikleri ve ortak proje geliştirme fırsatlarını değerlendirdik. Bizim COP31’de bulunmamızın iki temel amacı vardı. Samsun’un geliştirdiği çözümleri dünyaya tanıtmak ve dünyanın bilgi birikimini, yenilikçi uygulamalarını ve finansman fırsatlarını Samsun’a taşımak. Çünkü iklim değişikliği küresel bir sorun olsa da çözümün önemli bir bölümü şehirlerde başlıyor. Biz de bu anlayışla daha yeşil, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Samsun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.