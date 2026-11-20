Terme Belediye Başkanı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen toplantılara katıldı.

Kul, COP31'de Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen "Sıfır Atıktan İklim Eylemine: Döngüsel Ekonomiyi İlerleten Yerel Yönetimler" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Terme'deki sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarını anlattı.

İklim değişikliğinin geleceğin değil bugünün sorunu haline geldiğini ifade eden Kul, etkilerinin özellikle yerel ölçekte hissedildiğini dile getirerek, "Terme, yoğun yağış ve taşkınlardan doğrudan etkilenmektedir. Bu durumun tarım ve sanayi üzerinde de ciddi sonuçlar doğurmaktadır. " dedi.

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Kul, ilçedeki tarımsal atıkları ile farklı alanlarda değerlendirdiklerini dile getirdi.