Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen panelde konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "En iyi atık üretilmeyen atıktır. Küresel iklim krizinin çözümü yerelden başlıyor" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Sıfır Atıktan İklim Eylemine: Döngüsel Ekonomiyi İlerleten Yerel Yönetimler" başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı. TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Başkan Kul’un yanı sıra Nusaybin Belediye Başkanı Av. Gülbin Şahin Dağhan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de yer aldı.

REKLAM

Panelde sıfır atık uygulamaları ve döngüsel ekonomiye geçişte belediyelerin rolünü değerlendiren Başkan Şenol Kul, iklim değişikliğinin artık geleceğin değil bugünün bir sorunu olduğuna dikkat çekti. İklim krizinin etkilerinin en yakından yerel ölçekte hissedildiğini vurgulayan Kul, "Terme olarak yoğun yağışlardan ve taşkınlardan doğrudan etkileniyoruz ve bu durum tarım ile sanayi üzerinde de ciddi sonuçlar doğuruyor. Biz bu nedenle küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin çözümünün yerelden başladığına inanıyoruz" diye konuştu.

"En iyi atık üretilmeyen atıktır"

Doğrusal ekonomi anlayışının kaynakların sınırsız olduğu düşüncesiyle üretme, tüketme ve atma üzerine kurulduğunu belirten Başkan Kul, döngüsel ekonomide ise atıkların yeni ürünlerin hammaddesi olarak değerlendirildiğini ifade etti. Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişin artık bir zorunluluk ve sorumluluk olduğunu kaydeden Kul, "En iyi atık üretilmeyen atıktır" açıklamasında bulundu.

REKLAM

Fındık ve çeltik atıkları ekonomik değere dönüşüyor

Terme’de pirinç ve fındık üretiminden ortaya çıkan tarımsal atıkların yeniden ekonomiye kazandırıldığını anlatan Başkan Şenol Kul, ilçedeki geri dönüşüm ve üretim uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Çeltik kabuğunun hayvan altlığı olarak kullanıldığını, çeltik sapından ise sepet ve hediyelik eşyalar üretildiğini belirten Kul, "Fındık kabuğunu ise yakıt, pide fırınlarında kullanılan malzeme ve mobilya sektöründe değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Döngüsel ekonomi çalışmalarında kadınların ve gençlerin sürece dahil edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Kul, kadın kooperatifleri aracılığıyla fındık ve çeltik atıklarından kompozit üretimi yapıldığını ve atıklardan elde edilen kompostla mantar yetiştirildiğini aktardı. Konuşmasının sonunda gelecek nesillere karşı duyulan sorumluluğu hatırlatan Kul, "Biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık, gelecek nesillerden ödünç aldık" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Panelde söz alan diğer konuşmacılardan TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş yerel yönetimlere sağlanan 6 milyon 300 bin avroluk hibe desteğini ve sıfır atığın bir yönetim politikası olduğunu vurgularken; Nusaybin Belediye Başkanı Av. Gülbin Şahin Dağhan atıkların kullanım ömrünün uzatılması ve yerel tohumların korunması, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ise atıklardan elektrik enerjisi üretimi ve yerel yönetimlerin yeşil finansman ihtiyacı konularındaki tecrübelerini paylaştı.