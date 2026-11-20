Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

İlkadım Belediyesince 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gazi Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, resim ve yüz boyama atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları ve müzik dinletilerine katıldı.

Eğitmenler eşliğinde düzenlenen interaktif drama gösterilerinde ise çocuklara eğitim, sağlık, oyun oynama ve kendini ifade etme gibi temel hakları anlatıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, oyun ve atölye çalışmalarında keyifli vakit geçirip gönüllerince eğlendi.

REKLAM

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AA muhabirine, amaçlarının çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümelerine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Çocukların büyüklere emanet olduğunu dile getiren Kurnaz, "Çocuklar bizlere emanet. Onları en iyi şekilde korumalıyız. Maalesef dünyada başta Gazze'de olmak üzere aç kalmış çocuklar, çok ağır yaralanmış ve katledilmiş çocukları görüyoruz. Bütün dünya kılını kıpırdatmadan bunları izliyor. Yani sanki bir film izler gibi izlenmeye başladı. Çocukların güvende olduğu, sağlık içerisinde büyüdüğü en iyi şekilde eğitimini aldığı bir dünya istiyoruz." dedi.

REKLAM

Çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Kurnaz, "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Biz de bunu sesli bir şekilde göstermek için bütün dünyadaki çocuklar güvende olsunlar, güvenle okullara gitsinler, güvenle anne babaların yanında kalsınlar diye bu etkinliği yaptık. İnşallah bütün dünya bu hassasiyeti gösterir. Bundan sonra çocuklarımızın gülerek, oynayarak büyüdüğü bir dünya olur inşallah." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Bahar Asya Maktay da çocukların eşit şartlarda yaşama ve eğitim görme hakkına sahip olduğunu belirterek, "Çocukların barınma özgürlüğü ve daha bir sürü hakları olduğunu bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar eşit şartlarda yaşamak istiyor. Herkes aynı ailede, aynı ülkede, aynı bilinçte yaşamaz. Bu yüzden de çocuk haklarına önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.