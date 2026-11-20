Samsun'da 12 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 20.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.O'yu (24) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ