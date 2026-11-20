Samsun Atakum Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ata Sahne'de özel program gerçekleştirecek. Belediyenin Halk Müziği Korosunun sahne alacağı programda, öğretmenler için birbirinden seçkin eserler seslendirilecek.

Atakum Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ata Sahne Sanat Merkezinde özel konser düzenliyor. Program kapsamında Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şef Hızır Aydın yönetiminde sahneye çıkacak. Koro ve solo performansların sergileneceği programda, birbirinden seçkin eserler öğretmenler için seslendirilecek. Merkezde sanat şöleni yaşatacak konser programı, 24 Kasım Salı günü saat 19.30'da başlayacak.

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Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, program hakkında "Atakum Belediyesi olarak eğitim hayatımızın neferleri, ilham kaynağımız öğretmenlerimiz için 24 Kasım'da özel program düzenliyoruz. Belediyemizin Türk Halk Müziği Korosu bu anlamlı gecede, birbirinden özel eserleri öğretmenlerimiz için seslendirecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak düzenleyeceğimiz konserimize, tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.