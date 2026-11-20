Samsun Atakum Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla Atakum’un dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. Hafta boyu devam edecek programda yürüyüşten, basın açıklamasına ve sergiye geniş kapsamlı etkinlikler yer alıyor.

Atakum Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle hafta boyunca farkındalık etkinlikleri gerçekleştirecek. Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde ‘Şiddetsiz Dünya Mümkün’ başlığıyla düzenlenecek program, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapan komedi dram filmi ‘Gizli Sayılar’ ile başlıyor. Film Gösterimi, Ata Sahne Sanat Merkezinde 23 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de vatandaşlarla buluşacak. Etkinlikler, 25 Kasım Çarşamba saat 10.00’da Özgecan Kadın Danışma Merkezinde yapılacak basın açıklaması ile devam edecek. Basın açıklamasının ardından ‘Umut Ağacı’ etkinliği gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla kaleme aldıkları mesajları ağaca asacak. Ayrıca, Cumhuriyet tarihinin öncü kadınlarının portrelerinin ve çalışmalarının sergileneceği ‘Kadın Yolu’ fotoğraf sergisi de kapılarını ziyaretçilere açacak. 26 Kasım Perşembe günü ‘Şiddete Sessiz Kalma Farkındalık Yürüyüşü’ düzenlenecek. Türkiş sahil mevkiinde saat 9.00’da başlayacak yürüyüşte, vatandaşlar adımlarını kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için atacak.

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"Hepimizi derinden etkiliyor"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel program ile ilgili yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Kadın ve erkeğin eşit olmadığı, kadınların toplumsal hayata tam katılım göstermediği ve kendilerini güçlü bir şekilde ifade edemediği bir dünyada hiç kuşkusuz ki demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Ülkemizde ve dünyada gündemden düşmeyen başta kadın ve çocuğa olmak üzere her türlü şiddet haberi, hepimizi derinden etkiliyor. Atakum Belediyesi olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele konularındaki çalışmalarımıza daha önceden olduğu gibi ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Şiddete Sessiz Kalma yürüyüşünden Kadın Yolu Sergisine çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Kadına Şiddete Hayır demek için, tüm halkımızı programımıza davet ediyoruz" dedi.